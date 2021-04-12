متى إجازة المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني 1442

إجازة المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني، بعد قرار تقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني بالسعودية للمراحل التعليمية بأجمعها على أن تكون بشهر رمضان الكريم، يبدأ أولياء الأمور والطلاب الآن بالبحث عن موعد إجازة نهاية العام بعد الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية حيث تبدأ تلك الاختبارات بالمرحلة الابتدائية لذلك يرغب أولياء الأمور بمعرفة موعد الإجازة لهم.

التقويم الدراسي الجديد بعد أوامر الملك

تم وضع التقويم الدراسي للعام الدراسي الحالي منذ بداية العام لكلا الفصلين الدراسيين الأول والثاني، فكان وفقًا لذلك التقويم تكون مواعيد الاختبارات النهائية بالسعودية للجميع بعد عيد الفطر المبارك، ولكن بعد اعتراض الطلاب وأولياء الأمور أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر جديدة تنص على تقديم موعد الاختبارات النهائية، وبذلك تغيرت مواعيد الاختبارات وموعد إجازة الفصل الدراسي الثاني للطلاب بالسعودية فتغير تقويم الفصل الدراسي الثاني بهذا الشكل:

المرحلة الابتدائية

الاختبارات النهائية للمرحلة الابتدائية بدايتها من الثلاثاء الموافق الأول من شهر رمضان أي الثالث عشر من أبريل.

المرحلة المتوسطة والثانوية

الاختبارات النهائية للمرحلة المتوسطة والثانوية بدايتها من السادس من شهر رمضان أي الثامن عشر من أبريل.

إجازة رياض الأطفال والابتدائية

الإجازة النهائية لطلاب رياض الأطفال وكذلك المرحلة الابتدائية تبدأ من الخميس العاشر من شهر رمضان والموافق الثاني والعشرين من أبريل عقب الانتهاء الدوام.

إجازة المرحلة المتوسطة والثانوية

الإجازة النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بدايتها من الخميس السابع عشر من رمضان أي التاسع والعشرين من أبريل عقب انتهاء الدوام.

إجازة نهاية العام للمرحلة الابتدائية

صدرت الأوامر الملكية الجديدة بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية خوفًا من جلالته على سلامة أبناءه الطلاب وذويهم سواء كان الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، وبعد هذا القرار تقدم الإجازة النهائية للطلاب بمختلف مراحلها التعليمية، ونجد أولياء الأمور يسألون عن متى يعطلون الابتدائية لمعرفة موعد الإجازة النهائية لهم وتبدأ إجازاتهم النهائية للفصل الدراسي الحالي في العاشر من شهر رمضان 1442 وهو يوم الخميس حيث تبدأ الإجازة عقب انتهاء الدوام.