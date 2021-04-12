امساكية رمضان ٢٠٢١ بالدوحة في قطر – مواقيت الصلاة كاملة للشهر

امساكية رمضان 2021 في قطر الدوحة وبجميع المناطق، نتعرف عليها الآن، حيث يهم كل مسلم مواقيت الصلاة حيث تساعده في التعرف علي وقت السحور، وكذلك وقت الفطور يومياً، وسنرفق لكم جدول للشهر كامل، يوضح لنا مواعيد الصلوات بالشهر المبارك، كل عام وانتم بخير، وسنتعرف علي اول ايام رمضان 2021 قطر، وسنرفق جداول إمساكية رمضان ٢٠٢١ قطر كاملة.

امساكية رمضان ٢٠٢١ قطر

يمكنكم التعرف الآن بكل سهولة علي المواعيد للصلوات المختلفة من خلال الجدول المرفق إليكم، وسيوضح لنا كل أيام الشهر، والذي يبدأ يوم الثلاثاء 13 من أبريل 2021، وينتهي يوم الأربعاء 12 من مايو 2021، وسيكون الشهر الفضيل ملئ بالنفحات، فلا تجعلوها تفوتكم.

أرفقنا إليكم جداول الإمساكية للشهر المبارك، وذلك لطوال أيام الشهر الفضيل، كل عام وانتم بخير، وذلك كما أرفقنا لكم سابقاً إمساكية شهر رمضان 1442 الكويت.

إمساكية شهر رمضان ١٤٤٢ الدوحة

وفرنا إليكم إمساكية رمضان 2021 في الرياض السعودية، والآن قد وفرنا الدوحة، ونجيب علي تساؤل متى رمضان ١٤٤٢، نتعرف معكم علي تفاصيل تخص رؤية هلال شهر رمضان، وغرة الشهر الفضيل، حيث يأتي ميعاد بداية الشهر المبارك فلكياً يوم الثلاثاء الموافق 1 من رمضان 13 من أبريل 2021، وهذا قد تم تأكيده مساء يوم الأحد 11 من أبريل.

دعاء رمضان أول يوم

أجمل أدعية شهر رمضان المبارك، يمكنكم الدعاء بها، ونوفر لكم دعاء 1 رمضان للدعاء به الآن.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ.

اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن.

اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

وفرنا لكم موعد أول أيام رمضان 2021 في قطر، وقد تعرفنا علي مواقيت الصلاة خلال امساكية رمضان ٢٠٢١ قطر.