وزارة التعليم مكافئات طلاب المدارس من خلال إدراج الطلاب في المسيرات وعمل حساب بنكي للطلاب

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن مكافئات طلاب المدارس، وذلك بإصدار تعميماً على كافة المدارس، وكذلك المعاهد الحكومية والأهلية، بشأن شروط وضوابط إدراج الطلاب والطالبات بالمسيرات، ونبهت وزارة التعليم على أنه سوف يتم التنبيه على قادة وقائدات المدارس، بضرورة التواصل مع أولياء أمور الطلاب الذين يصرف لهم مكافئات أو إعادة التقييد، والتنبيه عليهم بضرورة فتح حسابات بنكية لهؤلاء الطلبة والطالبات، حتى يستطيعوا أن يدرجوا بالمسيرات، وأنه لا يسمح لأي طالب أو طالبه بالإدراج في المسيرات ما لم يرفق رقم الحساب وأن يكون عليه تصديق من البنك، وتحرص دائماً وزارة التعليم بالمملكة على تلبية طلبات أبنائها الطلاب.شروط إدراج اسم الطالب أو الطالبة في المسيرات
حددت وزارة التعليم لكي يتم إدراج الطالب أو الطالبة في المسيرات، حددت بعض الشروط والمتطلبات يجب على الطالب أو ولي الأمر القيام بها أولاً لكي يتم إدراج الطالب والطالبة في المسيرات، وهذه الشروط أو المتطلبات كالآتي.
- على الطالب أن يقوم بفتح حساب بنكي باسمه ومصدق عليه من البنك.
- أن يكون الحساب باسم الطالب أو الطالبة.
- التأكد من صحة البيانات والأسماء وأرقام الحسابات البنكية.
- يتم إدخال وتحديث أرقام الحسابات البنكية للطلاب والطالبات من خلال نظام نور.
حددت وزارة التعليم عدد من الشروط اللازمة، لكي يتحصل الطالب أو الطالبة على المكافئة والإعانات الدراسية، وفيما يلي نعرض من هم الطلاب المستحقين للمكافئة.
- التربية الخاصة بجميع أنواعها (التهيئة، الابتدائية، متوسط ، ثانوية) بجميع فئاتها وهي كالتالي.
- التربية الفكرية، الأمل للصم، النور المكفوفين.
- مدارس تحفيظ القرآن الكريم بجميع مراحلها (الابتدائي، المتوسط، الثانوي).
- محو الأمية وتعليم الكبار بالمرحلة الابتدائية.
- دار التوحيد متوسط وثانوي.
- إعانة بدل الاغتراب.
- أبناء المعلمين المتوفيين.
- إعانة القرى النائية.
- تعويضات تصرف للطلاب الذين يتعرضون للإصابة في أثناء الدراسة والتدريب.
الوسوم
أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن مكافئات طلاب المدارس، وذلك بإصدار تعميماً على كافة المدارس، وكذلك المعاهد الحكومية والأهلية، بشأن شروط وضوابط إدراج الطلاب والطالبات بالمسيرات، ونبهت وزارة التعليم على أنه سوف يتم التنبيه على قادة وقائدات المدارس، بضرورة التواصل مع أولياء أمور الطلاب الذين يصرف لهم مكافئات أو إعادة التقييد، والتنبيه عليهم بضرورة فتح حسابات بنكية لهؤلاء الطلبة والطالبات، حتى يستطيعوا أن يدرجوا بالمسيرات، وأنه لا يسمح لأي طالب أو طالبه بالإدراج في المسيرات ما لم يرفق رقم الحساب وأن يكون عليه تصديق من البنك، وتحرص دائماً وزارة التعليم بالمملكة على تلبية طلبات أبنائها الطلاب.شروط إدراج اسم الطالب أو الطالبة في المسيرات
حددت وزارة التعليم لكي يتم إدراج الطالب أو الطالبة في المسيرات، حددت بعض الشروط والمتطلبات يجب على الطالب أو ولي الأمر القيام بها أولاً لكي يتم إدراج الطالب والطالبة في المسيرات، وهذه الشروط أو المتطلبات كالآتي.
- على الطالب أن يقوم بفتح حساب بنكي باسمه ومصدق عليه من البنك.
- أن يكون الحساب باسم الطالب أو الطالبة.
- التأكد من صحة البيانات والأسماء وأرقام الحسابات البنكية.
- يتم إدخال وتحديث أرقام الحسابات البنكية للطلاب والطالبات من خلال نظام نور.
حددت وزارة التعليم عدد من الشروط اللازمة، لكي يتحصل الطالب أو الطالبة على المكافئة والإعانات الدراسية، وفيما يلي نعرض من هم الطلاب المستحقين للمكافئة.
- التربية الخاصة بجميع أنواعها (التهيئة، الابتدائية، متوسط ، ثانوية) بجميع فئاتها وهي كالتالي.
- التربية الفكرية، الأمل للصم، النور المكفوفين.
- مدارس تحفيظ القرآن الكريم بجميع مراحلها (الابتدائي، المتوسط، الثانوي).
- محو الأمية وتعليم الكبار بالمرحلة الابتدائية.
- دار التوحيد متوسط وثانوي.
- إعانة بدل الاغتراب.
- أبناء المعلمين المتوفيين.
- إعانة القرى النائية.
- تعويضات تصرف للطلاب الذين يتعرضون للإصابة في أثناء الدراسة والتدريب.
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