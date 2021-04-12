عجز قياسى فى الموازنة الأمريكية لشهر مارس

جدة - نرمين السيد - ويعد الرقم قياسيا ومرتفعا لذلك الشهر، مع توزيع مدفوعات مباشرة على الأمريكيين من حزمة التحفيز التى استحدثها الرئيس جو بايدن.

ووصل العجز فى الميزانية للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2021، التى بدأت فى أكتوبر الماضى، إلى مستوى قياسى عند 1.706 تريليون دولار مقارنة مع عجز بلغ 743 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى 2020.

ولم تتضمن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2020 فى معظمها إنفاقا طارئا بسبب الجائحة للتعويض عن الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا التى بدأت فى مارس آذار 2020.

وعجز الميزانية فى مارس، الذى يقارن بعجز بلغ 119 مليار دولار قبل عام، جاء نتيجة إيرادات قدرها 268 مليار دولار ومصرفات بلغت 927 مليار دولار وكلاهما مستوى قياسى مرتفع لذلك الشهر.

وقالت الخزانة الأمريكية إن الستة أشهر الأولى من السنة المالية 2021 سجلت مستوى قياسيا للمصروفات بلغ 3.410 تريليون دولار فى حين بلغت الإيرادات 1.704 تريليون دولار.

وصرح مسؤول بالخزانة إن إجمالى المدفوعات المباشرة فى فترة الأشهر الستة بلغت 487 مليار دلار، بما فى ذلك تلك التى تم دفعها بموجب حزمة تحفيز من نهاية العام تم إقرارها فى ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.