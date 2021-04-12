فيديو.. وزير الخارجية الأمريكى يهنئ المسلمين بحلول رمضان المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إن رمضان هو شهر الدعاء والخير والصدقة والصوم"، مشيرا إلى أن المسلمين سيحيون شهر الصيام هذه السنة بطرق مختلفة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الكثير سيحيون رمضان بالاجتماع افتراضيًّا بسبب الوباء، منوهًا بأنه رغم عدد الذين فقدتهم الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، إلا أن البلاد شهدت كذلك قصصًا للأمل فى وجه الوباء.

ولفت إلى أن كثيرًا من المسلمين فى الولايات المتحدة واجهوا الوباء على الخطوط الأمامية، مضيفًا "نحن مدينون لكل من ضحى منهم ولا يزال يضحى حتى الآن".

وأكد وزير الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ملتزمة بعلاقاتها مع الدول المسلمة من خلال قنصلياتها وسفاراتها.