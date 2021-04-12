إقامة صلاة التراويح فى أول ليلة لشهر رمضان المبارك بالمسجد النبوى

جدة - نرمين السيد - وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام، أقيمت اليوم فى المسجد النبوى بالمدينة المنورة أول صلاة تراويح فى أول ليلة من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة صلاة التراويح فى الحرمين الشريفين وتخفيضها إلى خمس تسليمات.





وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، وفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع فى المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة. ووفقا لخطة الرئاسة هذا العام فى ظل جائحة كورونا، أن يكون الحضور النسبى وفق الإجراءات الاحترازية فقد اقتصر وجود المصلين فى الحصوات وتوسعات المسجد النبوى وسطحه وساحاته وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمر تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوى وذوى الجنائز. كما قامت الوكالة بتكثيف أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر فى الصحة العامة، بالإضافة إلى نقاط فرز وكاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص فى أثناء الدخول للمسجد التى تعمل بدقة عالية عن بعد بلا توقف، كما تعمل الجهات المشتركة على التأكد من أهلية قاصدى المسجد النبوى وحصولهم على المتطلبات اللازم عبر تطبيق "توكلنا".

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