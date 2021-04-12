ولى عهد أبو ظبى يهنئ الشعوب العربية والإسلامية بشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - هنأ الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان مبارك.





وكتب بن زايد عبر حسابه بموقع تويتر "أهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل.. داعياً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على وطننا العزيز، وينزل فيه رحماته على البشرية، ويقيها شر الأوبئة والأمراض".

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