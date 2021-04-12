عاجل.. حظر تجول فى مينيابوليس بعد قتل الشرطة الأمريكية لرجل أسود

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جدة - نرمين السيد - وأطلق ضابط شرطة فى إحدى ضواحى مينيابوليس، النار على شاب أسود ليرديه قتيلا إشارة أثناء توقف مرورى، بسبب ما قالت والدته إنها معطرات جو تتدلى من مرآته الخلفية، مما أثار احتجاجات امتدت حتى صباح اليوم الاثنين.
جاء إطلاق النار والاضطرابات اللاحقة فى مركز بروكلين، مينيسوتا الأمريكية قبل ساعات من استئناف محاكمة ديريك شوفين، ضابط شرطة مينيابوليس السابق المتهم بقتل جورج فلويد، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
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