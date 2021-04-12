نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان 1442 بمدينة عمان في الأردن موعد آذان المغرب بجدول مواقيت الصلاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقويم امساكية رمضان 2021 عمان في الاردن كامل، نتعرف عليه الآن خلال الشهر المبارك، ومعرفة كافة مواقيت الصلاة علي مدار أيام الشهر، بداية من اليوم الأول 13 من أبريل 2021، وحتي متمم الشهر وهو الأربعاء 12 من مايو 2021، وأول أيام عيد الفطر المبارك 13 من مايو، وسنوفر لكم الآن الإمساكية كما أرفقنا إمساكية شهر رمضان 1442 في سوريا، وكذلك في العراق، سنتعرف بالأردن.

امساكية رمضان ٢٠٢١ الاردن

يحتاج كافة المسلمين لمعرفة إمساكية رمضان 2021 الأردن كاملة، ولهذا سنوفر إليكم قائمة كاملة مصورة، تحتوي علي الجداول الخاصة بالصلوات الخمس علي مدار الشهر المبارك، والذي يبدأ يوم الثلاثاء 13 من أبريل 2021، وينتهي يوم 12 مايو المقبل، ويكون موعد عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 من مايو.

تعرفنا علي جدول الإمساكية برمضان للأردن، كل عام وانتم بخير، وسنوفر لكم أجمل أدعية شهر رمضان للدعاء بها.

دعاء 1 من رمضان 1442

بعد أن تعرفنا علي امساكية رمضان 2021 عمان بالأردن، نوفر لكم الآن ادعية رمضان للدعاء بها في دعاء اليوم الاول من رمضان.

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

امساكية رمضان 2021 في عمان

وفرنا إليكم إمساكية رمضان 2021 عمان بالأردن، والآن قد وفرنا المواقيت، ونجيب علي تساؤل متى رمضان ١٤٤٢، نتعرف معكم علي تفاصيل تخص رؤية هلال شهر رمضان، وغرة الشهر الفضيل، حيث يأتي ميعاد بداية الشهر المبارك فلكياً يوم الثلاثاء الموافق 1 من رمضان 13 من أبريل 2021، وهذا قد تم تأكيده مساء يوم الأحد 11 من أبريل، وتعرفنا بذلك علي امساكية رمضان ٢٠٢١ في الأردن.