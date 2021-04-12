طريقة التسجيل للروضة نظام نور 1442 ولي الأمر برقم الهوية noor.moe.gov.sa

ننشر شرح طريقة التسجيل للروضة نظام نور 1442 من حساب نظام نور ولي الأمر المركزي التعليمي من الجوال أو اللابتوب، حيث أعلنت وزارة التعليم عام عن موعد بدء تسجيل رياض الأطفال 1443هـ عبر برنامج نور للتعليم عن بعد، والفترة الزمنية التي يتم خلالها فتح باب استقبال طلبات التسجيل للأطفال في مرحلة الروضة عبر نظام نور ولي الأمر الحساب الشخصي بتعبئة البيانات الشخصية للمستخدم، إلى جانب أعمار قبول الأطفال والسن المحدد للقبول بكل مستوى من المستويات الثلاث وفق تاريخ ميلاد الطفل، ومن خلال ثقفني نوفر رابط نظام نور لتسجيل رياض الأطفال 1443 من حساب نور لولي الأمر المركزي.

طريقة التسجيل للروضة نظام نور 1442

أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية تعميم تنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بتاريخ التاسع من شهر شعبان الجاري، وأوضحت به العديد من الأمور التي تهم أولياء الأمور والتي يجب عليهم التعرف عليها تفصيلاً حتى يتسنى التسجيل لأبنائهم وبناتهم في رياض الأطفال 1443هـ عبر نظام نور رياض الأطفال.

حيث أرفقت الوزارة بالتعميم الرسمي الصادر عنها الفترة الزمنية المقررة من أجل تسجيل طفل في رياض الأطفال في نظام نور 1442، حيث من المقرر أن يبدأ نظام نور التعليمي في استقبال طلبات التسجيل في الروضة وفق المواعيد التالية:

يبدأ نظام نور في تسجيل طفل في رياض أطفال اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 7 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 25 شعبان 1442هـ.

يستمر التسجيل في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة الحكومية عبر موقع نور لولي الأمر خلال العام الدراسي.

طريقة تسجيل رياض الأطفال في نظام نور 1443

يتيح نظام نور لولي الأمر للتعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية في الوقت الحالي إمكانية تسجيل طفل في مرحلة الروضة أو في مرحلة رياض الأطفال 1442، وذلك من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بولي الأمر في حال وجود حساب مسبق نظراً لوجود أبناء سابقين مسجلين بالنظام التعليمي، ثم تعبئة بيانات الدخول لولي الأمر (اسم المستخدم – كلمة المرور) ورمز التحقق والنقر على “تسجيل الدخول”.

أما في حال عدم وجود حساب في نظام نور لولي الأمر، فيجب على ولي الأمر تسجيل حساباً لولي أمر جديد، وذلك من خلال النقر على أيقونة “رابط التسجيل لولي أمر جديد”، ثم تعبئة رقم السجل المدني لولي الأمر، ويجب الاحتفاظ باسم المستخدم المقترح، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في رياض الأطفال 1443 من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

خطوات التسجيل في نظام نور من “الجوال”

يمكنكم التسجيل في رياض الأطفال 1443هـ عبر موقع نظام نور المركزي لولي الأمر 1442 من الهاتف الجوال من خلال الدخول إلى برنامج نظام نور الصفحة الرئيسية، ثم تعبئة بيانات ولي الأمر لتسجيل الدخول في حال امتلاك ولي الأمر حساباً في نظام نور لولي الأمر بشكل مسبق.

وبعد الدخول إلى حساب نظام نور ولي الأمر الخاص، يتم النقر على أيقونة تسجيل الأبناء، ثم النقر على أيقونة تسجيل طالب جديد ومتابعة باقي خطوات التسجيل الموضحة من خلال الفيديو التالي:

أعمار القبول للأطفال في الروضة

تم تحديد سن قبول الأطفال في رياض الأطفال من جانب وزارة التعليم عام للالتحاق بالمستوى المناسب للطفل في كل مستوى من المستويات الثلاث على حسب السن ووفق تاريخ ميلاده، ويمكنكم التعرف على تواريخ الميلاد المقرر قبولها من خلال التالي:

المستوى الأول (الروضات الأهلية والعالمية فقط) : يبدأ تاريخ الميلاد المقرر قبوله في هذا المستوى اعتباراً من 23 محرم 1439هـ الموافق لتاريخ 13 أكتوبر 2017م، وحتى 22 محرم 1440هـ الموافق لتاريخ 2 أكتوبر 2018م.

: يبدأ تاريخ الميلاد المقرر قبوله في هذا المستوى اعتباراً من 23 محرم 1439هـ الموافق لتاريخ 13 أكتوبر 2017م، وحتى 22 محرم 1440هـ الموافق لتاريخ 2 أكتوبر 2018م. المستوى الثاني : يبدأ تاريخ الميلاد المقرر قبوله في هذا المستوى اعتباراً من 23 محرم 1438هـ الموافق لتاريخ 24 أكتوبر 2016م، وحتى 22 محرم 1439هـ الموافق لتاريخ 12 أكتوبر 2017م.

: يبدأ تاريخ الميلاد المقرر قبوله في هذا المستوى اعتباراً من 23 محرم 1438هـ الموافق لتاريخ 24 أكتوبر 2016م، وحتى 22 محرم 1439هـ الموافق لتاريخ 12 أكتوبر 2017م. المستوى الثالث يبدأ تاريخ الميلاد المقرر قبوله في هذا المستوى اعتباراً من 23 محرم 1437هـ الموافق لتاريخ 5 نوفمبر 2015م، وحتى 22 محرم 1438هـ الموافق لتاريخ 23 أكتوبر 2016م.

يبدأ تاريخ الميلاد المقرر قبوله في هذا المستوى اعتباراً من 23 محرم 1437هـ الموافق لتاريخ 5 نوفمبر 2015م، وحتى 22 محرم 1438هـ الموافق لتاريخ 23 أكتوبر 2016م. يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية تسجيل طفل في رياض الأطفال من خلال اتباع رابط (noor.moe.gov.sa) الرسمي.

أولوية قبول الأطفال في الروضة

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم عام عن أولوية القبول في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة الحكومية بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي القادم 1443، حيث تتمثل أولوية القبول في التالي:

تكون أولوية القبول لمن يسجل أولاً من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أمهات سعودية.

الأولوية في التسجيل تكون للمتقدمين للمستوى الثالث.

يتم قبول الأطفال بالمستوى الثاني في حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول كافة المتقدمين بطلبات تسجيل بالمستوى الثالث حتى تاريخ السابع من شهر محرم للعام القادم 1443هـ.

تسجيل رياض الأطفال في نظام نور 1442

يجب العلم أن أولوية التسجيل بكافة الروضات لطلاب المستوى الثالث من 5 سنوات إلى 6 سنوات، أما طلاب المستوى الثاني من 4 إلى 5 سنوات فيتم حالياً تسجليهم على قوائم الانتظار، وسوف يتم قبولهم بتاريخ 7 محرم 1443هـ وفق المقاعد الشاغرة المتبقية بعد استيفاء تسجيل كامل الطلاب المستوى الثالث.

ويجب على أولياء الأمور عند تسجيل طفل في نظام نور 1442 الاحتفاظ ببيانات الدخول إلى النظام التعليمي (اسم المستخدم – كلمة المرور الخاصة بالحساب) الذي تم تسجيل الطفل بها، وذلك لأن كافة العمليات التي ستتم فيما بعد، سوف تتم من خلال الحساب نفسه، كما يجب التأكد من رقم الجوال المسجل لدى نظام نور 1442، حيث من المقرر أن تصلك رسالة القبول للطفل في الروضة من خلاله

وسوف يتم رفع أطفال المستوى الثاني بشكل مباشر إلى المستوى الثالث في نفس الروضة الخاصة هم، وليس هناك داعي لتسجيلهم مرة أخرى ، ومن يرغب في التعرف على خطوات تسجيل طفل في مرحلة رياض الأطفال 1443، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي لخطوات أو طريقة التسجيل للروضة في نظام نور 1442 لولي الأمر.

خطوات تسجيل طالب مستجد في نظام نور لولي الأمر

يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية تسجيل الأبناء في الصف الأول الابتدائي عن طريق اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة تبدأ بالولوج إلى نظام نور المركزي باتباع الرابط الرسمي التالي (noor.moe.gov.sa)، ثم النقر على أيقونة “رابط التسجيل لولي أمر جديد” من الشاشة الرئيسية لنظام نور، ثم اتباع الخطوات الموضحة في الفيديو التالي:

نظام نور تسجيل الطلاب 1442

يستقبل نظام نور للتعليم عن بعد في الوقت الحالي طلبات التسجيل من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443هـ لفئات معينة من الطلاب والطالبات، حيث يمكنكم التعرف على الفئات المتاح لها حالياً تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1443 من خلال التالي:

تسجيل الطالبات والطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تقوم بتطبيق البرامج الدولية. تسجيل الطلاب السعوديين ومن أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في (المدارس الحكومية – مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي لا يجري بها مفاضلة). تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين وهم (أبناء القبائل النازحة – التركستان – البلوش – مواطني دول مجلس التعاون الخليجي – أبناء الجالية اليمنية – أبناء الدبلوماسيين).

ويتيح نظام نور المركزي إمكانية التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين وفقاً لخطة زمنية محددة من وزارة التعليم عام، وتستمر عملية التسجيل للفئات المذكورة بالنقاط السابقة متاحة حتى تسديد الشواغر أو حلول الموعد المقرر للإغلاق (19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م)، ومن يرغب في التعرف على طريقة التسجيل للروضة نظام نور 1442 يمكنه ذلك من خلال الفيديو المرفق.