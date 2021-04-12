أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور الكينعي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الدكتور الكينعيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة والدهم القيادي المؤتمري الدكتور/ يحي محمد مطهر الكينعي، مدير عام الهيئة العامة للجزر اليمنية (سابقا)، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن والمجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / ماهر يحي محمد الكينعي، واخوانه وكافة آل الكينعي بمديرية المنار انس محافظة ذمار ، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة في هذا المصاب..

سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله و إنا إليه راجعون"

