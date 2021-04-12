أخبار اليمن : الوهباني يعزي القيادي المؤتمري أحمد الرفيق

الوهباني يعزي القيادي المؤتمري أحمد الرفيقبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى عضو اللجنة الدائمة الرئيسية الأستاذ احمد محمد الرفيق مدير مكتب الأمين العام المساعد للقطاع السياسي والعلاقات الخارجية الأسبق، وذلك في وفاة نجله ماهر وزوجته وأولادة الأربعة إثر حادث مروري مؤسف.

معبراً فيها باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام كافة عن أحر تعازيه وعميق مواساته للقيادي المؤتمري أحمد الرفيق وكافة أفراد أسرته وجميع آل الرفيق في هذا المصاب الجلل..

مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمتة، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون.