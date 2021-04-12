السودان: إعلان الطوارئ الصحية فى القضارف بعد ارتفاع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن والى القضارف السودانية، الدكتور سليمان على، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ الصحية بجميع أنحاء الولاية، وذلك على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنعا لتفشى المرض بين المواطنين، واستنادا إلى توصيات اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بالولاية.





وحسمبا أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اتخذت الولاية بموجب هذه التوصيات عدد من الإجراءات تمثلت فى منع تجمعات المواطنين والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى، وإغلاق الحدود والمعابر الدولية ومنع دخول الأجانب إلا ما تقرره السلطة القومية، على أن يخضع المسموح لهم بعبور الحدود للإجراءات الصحية التى تقررها السلطات الصحية. ووجه القرار جميع المحليات توزيع الباعة المتجولين وأصحاب المهن على الأسواق الفرعية منعا للازدحام والتجمهر، كما وجه أئمة المساجد بعدم إطالة الصلوات والخطب وإقامة صلاة التراويح فى ساحات المساجد. كما وجه جميع الوحدات الحكومية والمنظمات بتقليل الازدحام فى أى تعاملات تقتضى طبيعتها إحداث تجمهر للمواطنين وإلزام العاملين بارتداء الكمامة واستخدام المعقمات، ومنع الزيارة للمرضى بالمستشفيات العامة والخاصة. وحددت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية إجراءات العزل والحجر الصحى فى السلطات الصحية بالولاية بالتنسيق مع لجنة الأمن وذلك تحديد أماكن الحجر والعزل الصحى، وألزام المخالطين والمشتبه بهم للامتثال لتوجيهات السلطات الصحية بالحجر أو العزل. ويشير تقرير وزارة الصحة ليوم 2021-4-11 إلى وصول حالات الاشتباه إلى 26 منها 16 حالة موجبة و2 حالة وفاة و8 حالات بعنابر العزل و89 حالة بالعزل المنزلى.

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