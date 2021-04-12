عاجل.. ضحايا فى إطلاق نار بمدرسة ثانوية فى تينيسى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة نوكسفيل فى تغريدة عبر "تويتر" إنه "تم الإبلاغ عن سقوط عدد من الضحايا فى إطلاق نار فى مدرسة أوستن إيست ماجنت الثانوية، من بينهم أحد عناصر الشرطة"، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة.

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