أداء صلاة التراويح بالمسجد الحرام فى أول ليالى الشهر الكريم

جدة - نرمين السيد - أدّى المصلون اليوم أول صلاة تراويح فى المسجد الحرام فى أول ليالى شهر رمضان المبارك لهذا العام، وسط أجواء روحانية وإيمانية والتقيد والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا" لفئات التحصين "محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة"، مع التقيد بـ"البروتوكولات" الصحية والتدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية المعمول بها فى الحرمين الشريفين.





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