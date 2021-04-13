مصدر : إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام

دوت الخليج :- قال مصدر مطلع ، الاثنين، انه جرى إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام.
وأضاف أن "مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية".
يذكر ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الأربعاء رسالة إلى الشعب الأردني حول التطورات الأخيرة، وقال "أتحدث إليكم اليوم، وأنتم الأهل والعشيرة، وموضع الثقة المطلقة، ومنبع العزيمة، لأطمئنكم أن الفتنة وئدت، وأن أردننا الأبي آمن مستقر. وسيبقى، بإذن الله عز وجل، آمنا مستقرا، محصنا بعزيمة الأردنيين، منيعا بتماسكهم، وبتفاني جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن."
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