أخبار اليمن : توجيهات رسمية .. ممنوع زيادة إيجارات المساكن

توجيهات رسمية .. ممنوع زيادة إيجارات المساكن
وجه أمين العاصمة حمود عباد، مدراء المديريات وأقسام الشرطة والأمن والأشغال وعقال الحارات، بمنع أي زيادة في إيجارات المساكن واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق من يخالف ذلك.
وأوضح عباد أن أمانة العاصمة تستقبل شكاوى المواطنين من ملاك العقارات المخالفين على الرقم (290111-01) .. مؤكداً أن الجهات المعنية ستتخذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين.
وأهاب أمين العاصمة بملاك العقارات الالتزام بعدم رفع الإيجارات واستشعار المسؤولية أمام الله، وتجسيد الهوية الإيمانية خاصة في مثل هذه الظروف التي يمر بها الوطن.
ونقلت وكلة الانباء اليمنية (سبأ) عن امين العاصمة تأكيده : أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مهام قيادة أمانة العاصمة، وترجمة لتوجيهات واهتمام قيادة المجلس السياسي الأعلى للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل العدوان والحصار
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