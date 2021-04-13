أخبار اليمن : أمين الجبهة الوطنية الديمقراطية يهنئ ابو راس بشهر رمضان

أمين الجبهة الوطنية الديمقراطية يهنئ ابو راس بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من الامين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية نشوان النصيري، ينشر (دوت الخليج) فيما يلي نصها:

فخامة الشيخ / صـادق بن أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام ..... حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرني ويشرفني بأسمي شخصياً ونيابةً عن كافة قيادات وأعضاء وكوادر الجبهة الوطنية الديمقراطية أن أرفع إليكم أسمى أيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ١٤٤٢ هـــ ـــ ٢٠٢١ م ،

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الـديـنـيـة العظيمة علـينـا وعليكم بالخير والبركات والـســلام والوئـام والأمـن والأمـان والإسـتـقرار وقـد تحقـق لـشـعـبـنـا الـيمـنـي العظيم كــل مـا يـصـبوا إليه من نصر وعزة ورفعة وتـطـور وتـقـدم وإزدهـار ..

كــل عــام وأنـتـم ووطننا الغالي الـيـمـن بـألــف خـيـر ..

نشـوان نـاصر النصيـــري

الأمين العام للجبهة الوطنية الـديمقراطية

