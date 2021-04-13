بايدن يدعو إلى التهدئة بعد مقتل مواطن من أصل إفريقى على يد الشرطة

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأمريكى جو بايدن، إلى التهدئة فى أعقاب قتل الشرطة، مواطنا من أصل إفريقى بإحدى ضواحى مينيابوليس، وهو ما أشعل احتجاجات عنيفة استخدمت فيها الشرطة الرصاص المطاطى والغاز، حسمبا أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال بايدن، للصحفيين فى المكتب البيضاوى إنه تحدث مع حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز والسلطات المحلية فى مركز بروكلين بولاية مينيسوتا حول إطلاق النار يوم الأحد على المواطن دونت رايت 20 عاما، لكنه لم يتحدث بعد إلى عائلة رايت.

وأضاف: "أعتقد أنه يتعين علينا أن ننتظر ونرى ما سيظهره التحقيق بأكمله.. هل ما حصل كان حادثا، هل كان متعمدا؟ لا يزال يتعين تحديد ذلك من خلال تحقيق شامل"، مشيرًا إلى أنه "فى غضون ذلك، أريد أن أؤكد مرة جديدة أن الاحتجاج السلمى مفهوم ولا يوجد مبرر للعنف".

وجاءت تعليقات بايدن بعد وقت قصير من إعلان تيم غانون قائد الشرطة فى مركز بروكلين، أن الضابط الذى أطلق النار على رايت كان ينوى استخدام صاعقا كهربائيا، لكنه استخدم مسدسه عن طريق الخطأ وأطلق النار منه على رايت.