انت الان تتابع تفاصيل خبر طريقة طلب تصاريح العمرة والصلاة من منظومتي توكلنا واعتمرنا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الحج والعمرة أن ألية أو طريقة طلب تصاريح العمرة عبر تطبيقي توكلنا واعتمرنا، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك للعام 1442، حيث ثبت لدى لجان الرؤيا الشرعية بالعين المجردة، ثبوت هلال شهر رمضان، ليكون أول أيام الشهر الفضيل، يوم غداً الثلاثاء بمشيئة الله، وقد شهدت الفترة الماضية قيام رئاسة شؤون الحرمين، بتوضيح الإجراءات الاحترازية التي سيتم العمل بها، لاستقبال المعتمرين والزائرين والمصلين، لأداء الصلوات الخمس والتراويح والقيام في ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وجه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بين عبد العزيز، على موافقته الكريمة بإقامة صلاتي التراويح والتهجد في المسجدين الحرام والنبوي خلال شهر رمضان المبارك، منوهاً عن الآليات والضوابط التي وضعتها الرئاسة للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين والمصلين وكافة أفراد المنتجع لتجبن خطر العدوى من الجائحة المستجدة.

طلب تصاريح العمرة والصلاة

وضعت رئاسة الحرمين الشريفين بعض الضوابط والإجراءات التي يجب مراعاتها قبل التحديث عن كيفية طلب تصاريح العمرة، والتي تأتي تحت مسمى الإجراءات الاحترازية للمعتمرين والمصلين قي رمضان.

ارتداء الكمامة

قياس درجة الحرارة قبل الدخول للحرمين.

إحضار سجادة صلاة مع المصلي أو المعتمر.

تعقيم اليدين

عدم اصطحاب مأكولات.

إحضار المصحف الخاص بالزائر أو المعتمر أو المصلي

الالتزام بالتباعد الجسدي.

الالتزام بتعليمات الخروج.

طريقة طلب تصريح العمرة، يتوقف على قيام المستخدم بتنصيب التطبيق الخاص بمنظومة توكلنا على هاتفة ثم يسجل حساب على توكلنا بعدها:

الدخول على الخدمات في توكلنا ثم تصاريح العمرة الحج.

اختر نوع التصريح بعد تحديد نوع المستخدم

أدخل الاسم والتابعين والمكفولين.

حدد التاريخ والوقت.

استكمل باقي المتطلبات ثم إرسال.

ألية تحديث البيانات بشكل أسبوعي، كما أن لكل شخص الحق في الحصول على تصريح العمرة لمرة واحدة في رمضان، ولا يوجد قيود على طلب تصريح الصلاة أو زيارة الروضة الشريفة.