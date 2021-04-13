وقت الإمساك – موعد أذان الفجر والمغرب في امساكية رمضان 2021 مصر

امساكية رمضان ٢٠٢١ القاهرة في مصر وكافة المحافظات، نتعرف خلالها علي موعد أذان الفجر اليوم الأول وحتي أخر الشهر المبارك، وكذلك معرفة توقيت اذان المغرب للفطور، والتعرف علي وقت الإمساك خلال شهر الخير والبركة، كل عام وانتم بخير، سنتعرف خلال التقرير التالي علي مواقيت الصلاة كاملة طوال الشهر، وذلك في جداول إمساكية شهر رمضان 2021 مصر للشهر المبارك.

امساكية رمضان 2021 في مصر القاهرة

طلب جمهورنا جداول إمساكية شهر رمضان 1442 بمصر، لهذا سنتعرف الآن علي مواقيت الصلاة طوال الشهر المبارك، وخلاله يتم تحديد موعد اذان الفجر يومياً، وكذلك موعد أذان المغرب طوال الشهر، ويمكنكم الحصول علي كافة المواعيد والاحتفاظ بها لكل المحافظات خلال الجداول المرفقة لكم.

تعرفنا علي مواقيت الصلاة كاملة، وخلالها عرفنا توقيت اذان الفجر من أجل وقت السحور، ومعرفة موعد الأذان لكل الصلوات.

دعاء اليوم الاول من رمضان 2021

جدير بالذكر أن التقرب من الله سبحانه وتعالي، والحصول علي مبتغانا، يزداد بالدعاء، لهذا في دعاء 1 رمضان 1442، نوفر لكم مجموعة أدعية شهر رمضان التالية:

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ.

اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن.

إمساكية شهر رمضان ٢٠٢١ القاهرة

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الإثنين الموافق 12 من أبريل 2021 هو المتمم لشهر شعبان المبارك، وأن غرة شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 13 من أبريل، كل عام وانتم بخير رمضان كريم، مباريك عليكم الشهر الفضيل وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وقد حددت الجداول السابقة عدد ساعات الصيام برمضان، والتي تتضمن امساكية رمضان 2021 في مصر كاملة علي مدار الشهر والتعرف علي توقيت الأذان لكافة الصلوات.