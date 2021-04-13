الإمساك برمضان – امساكية رمضان 2021 تونس الخضراء جدول مواقيت الصلاة

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عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2021 تونس بكافة المدن، للتعرف علي وقت الإمساك عن الطعام، وكذلك موعد أذان الفجر ضمن جدول مواقيت الصلاة طوال الشهر المبارك، وذلك كما تعرفنا علي إمساكية شهر رمضان 2021 في الجزائر من خلال موقعنا، ونقدم تهنئة بمناسبة حلول الشهر الفضيل، كل عام وانتم بخير، ونتعرف معكم الآن علي موعد أذان المغرب طوال أيام الشهر لمعرفة وقت الفطور، ونترككم مع جدول الإمساك الآن داخل امساكيه رمضان ٢٠٢١ بتونس.

امساكية رمضان ٢٠٢١ في تونس

نوفر لكل متابعينا، جدول مواقيت الصلاة في شهر رمضان المبارك مدينة تونس، وكافة المدن التونسية، للتعرف علي وقت الإمساك للسحور بتونس، وكذلك موعد أذان المغرب للفطور، وذلك عن طريق جدول إمساكية شهر رمضان 1442 في تونس المرفق إليكم الآن.

تعرفنا علي توقيت صلاة الفجر، وكذلك موعد أذان المغرب، والذين يخدمانا في معرفة وقت السحور والإمساك عن الطعام، وكذلك توقيت الفطار والأكل.

أدعية شهر رمضان اليوم الأول

يمكنكم الإكثار من الدعاء، حيث أن الأدعية تغير الأقدار، ويمكن الحصول علي دعاء 1 رمضان من مجموعة الأدعية التالية وترديده بنية صادقة.

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

إمساكية شهر رمضان بتونس 2021

تعرفنا معكم علي كافة المواعيد للصلوات كاملة، ونعلمكم أنه أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الإثنين الموافق 12 من أبريل 2021 هو المتمم لشهر شعبان المبارك، وأن غرة شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 13 من أبريل، وأن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك الخميس 12 من مايو فلكيا، وذلك ما تم إعلانه بالجزائر أيضاً، وعلي أساسه تم إرفاق امساكية رمضان تونس 1442.