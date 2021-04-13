أدعية شهر رمضان مكتوبة – دعاء اليوم الأول من رمضان 2021 وقت السحور والفطور

دعاء اليوم الثاني من رمضان 1442، نوفره لكم كما وفرنا دعاء 1 رمضان 2021 مكتوب، وتضمين مجموعة من أجمل أدعية شهر رمضان المبارك المستجابة للدعاء به عند الفطور والسحور، وأوقات إجابة الدعاء، وذلك مع اقتراب موعد أذان الفجر وقت الإمساك، ويعتبر من أكثر الأوقات التي يستجاب بها الدعاء لأنه وقت السحر، وكذلك للصائم دعوة لا ترد عند فطرة.

دعاء اليوم الأول من رمضان 2021 مكتوب

نوفر لكم مجموعة من أدعية شهر رمضان المبارك، لاستخدامها في الدعاء لرمضان بكافة الأيام، وأجمل الأدعية هو ما يتم دعاءنا به ونحن مستحضرين للنية، فيجب أن نستحضر النية قبلها، وننوي لأمور كثيرة، حتي يتيسر الأمر لنا، كل عام وانتم بخير، ونرفق لكم بعضاً من ادعيه رمضان المكتوبة الآن.

“اللهم إني أسألك حسن الصيام، وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار”.

“اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي،

وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر”.

“اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء’’.

’’اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجذام، والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال”.

أدعية شهر رمضان 1442

يمكنكم استخدام دعاء اول ايام رمضان 1442، وذلك من خلال مجموعة ادعيه رمضان المستجابة المرفقة لكم الآن.

“اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني’’

’’اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي”.

“اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني،

أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير”.

أرفقنا إليكم دعاء 2 رمضان 2021، وكذلك دعاء اليوم الأول من رمضان للدعاء به، وكل ما عليكم هو ترديدها في أوقات إجابة الدعاء خلال أدعية رمضان 2021.