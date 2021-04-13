التسجيل في منصة مدرستي My School والاستفادة من الخدمات التعليمية

نعرض لكم خطوات التسجيل في منصة مدرستي والتي يمكن من خلالها الاستفادة من كافة الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة للطلاب وأولياء الأمور وذلك نظرا للطلب المتزايد على تلبية متطلبات الحياة المعاصرة، حيث قامت المؤسسات التعليمية اعتماد أحدث تقنيات الاتصال والمعلومات واستخدامها لخدمة التعليم وتحقيق أهدافه، على غرار التقنيات في جميع مجالات الحياة، ويعد التعلم الإلكتروني والذي عرف باسم التعليم عن بعد نوعًا جديدًا من التعليم ببرامجه وضوابطه وآلياته، فقد انتشرت مؤخرًا العديد من المنصات الإلكترونية مثل منصة مدرستي التي تركز على وباء كورونا.

مدرستي هي نظام تعليمي عن بعد أنشأته المملكة العربية السعودية من قبل وزارة التربية والتعليم خلال جائحة كورونا لتعزيز تعليم الطلاب والطالبات في المراحل الابتدائية والمتوسطة. في الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول، تعد طريقة بديلة للتعليم التفاعلي تحل محل التعلم عن بعد.

يجب أن يقوم الطالب بالدخول على منصة مدرستي الإلكترونية

الضغط على خيار تسجيل دخول جديد، وذلك للطلاب الغير مسجلين بالمنصة

يقوم الطالب بإدخال بيانات الهوية وذلك للطالب سعودي، أما المغتربين فيقوموا بإدخال بيانات ورقم الإقامة الخاص بهم.

في الصفحة التالية يتم إدخال رقم الهاتف الخاص به.

بعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة، ثم الضغط على “تحقق”.

يتم إرسال رسالة نصية عبر الجوال تحتوي على كود، يتم كتابة الكود في الخانة المخصصة لها.

الضغط على تأكيد، ويكون بذلك الطالب قد قام بالتسجيل على الموقع.

مميزات منصة مدرستي

وتوفر المنصة العديد من الخدمات التعليمية، وتثري المحتوى الإلكتروني، وتقوم بأنشطة تثقيفية متنوعة لتعزيز استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، ولتحقيق سلامة الطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى المهام والاختبارات الإلكترونية، ومساحات المناقشة، والاستبيانات الإلكترونية، والموارد التعليمية المختلفة (الفيديوهات المرئية والرسوم المتحركة).