موعد أذان الفجر في المملكة العربية السعودية أول أيام شهر رمضان 1442 وباقي الصلوات

موعد أذان الفجر في المملكة العربية السعودية، من أكثر الكلمات التي يزداد البحث عنها في الوقت الحالي عبر محركات البحث في الوطن العربي منذ أن تم الإعلان عن أن اليوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة ومصر وغيرها من الدول العربي، وينتظر المسلمين في بقاع الأرض شهر رمضان على أحر من الجمر لكونه من أفضل الشهور والتي يتقرب فيه العباد من الله بالقيام بالأعمال الصالحة، والليلة ستكون أول سحور لأول يوم في شهر رمضان المبارك عن عام 1442.

موعد أذان الفجر في السعودية

يحرص الكثيرون من المسلمين في المملكة العربية السعودية على معرفة موعد أذان الفجر في المملكة ووقت السحور حتى يستعد الجميع لاستقبال أول أيام الشهر الكريم، ومع الإعلان عن بدء شهر رمضان يصبح البحث عبر محركات البحث بشكل كبير حول كافة الشعائر الخاصة بالعبادات ومواعيد الصلوات وبداية الصيام ونهايته وكل ما يخص الشهر الكريم والتي تختلف كل تلك الأمور من دولة لأخرى.

توقيت صلاة الفجر في مدن السعودية

تختلف مواعيد صلاة الفجر وباقي الصلوات في مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، وإليكم الآن تقرير كامل حول مواعيد الصلوات في مدن السعودية:

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:44 صباحاً.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:22 ظهراً.

صلاة العصر في تمام الساعة 3:47 عصراً.

صلاة المغرب في تمام الساعة 6:41 مساءً.

صلاة العشاء في تمام الساعة 7:52 مساءً.

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:39 صباحاً.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:33 ظهراً.

صلاة العصر في تمام الساعة 3:51 عصراً.

صلاة المغرب في تمام الساعة 6:45 مساءً.

صلاة العشاء في تمام الساعة 7:56 مساءً.

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:11 صباحاً.

صلاة الظهر في تمام الساعة 11:54 ظهراً.

صلاة العصر في تمام الساعة 3:23 عصراً.

صلاة المغرب في تمام الساعة 6:17 مساءً.

صلاة العشاء في تمام الساعة 7:29 مساءً.

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:49 صباحاً.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:24 ظهراً.

صلاة العصر في تمام الساعة 3:48 عصراً.

صلاة المغرب في تمام الساعة 6:41 مساءً.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8.11 مساءً.

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