أخبار اليمن : الرهوي يهنئ أبو راس بشهر رمضان

الرهوي يهنئ أبو راس بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم من عضو اللجنة العامة، عضو المجلس السياسي الاعلى، أحمد غالب الرهوي، ينشر (دوت الخليج) فيما يلي نصها:

الأخ العزيز الشيخ / صادق أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام - عضو المجلس السياسي الأعلى – المحترم

نسأل الله لكم موفور الصحة وكمال العافية والتوفيق والنجاح في جميع مهامكم الوطنية.

بكل الفخر والاعتزاز يطيب لي أن أرفع إلى فخامتكم أخلص التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،

ونتقدم من خلال سيادتكم بالتهنئة إلى كافة ابناء شعبنا اليمني العظيم وقواه السياسية الوطنية المخلصة والصامدة في وجه تحالف البغي والعدوان، وإلى المجاهدين المرابطين في جبهات العزة والشرف.

شيخنا الفاضل:

نجدد لسيادتكم العهد.. باذلين أقصى الطاقات لخدمة الوطن، بما يكفل التخفيف من وطأة العدوان والحصار الجائر، وسنعمل جاهدين في الحفاظ على التماسك الاجتماعي..

سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيده عليكم وعلى شعبنا العظيم وقد تحقق لوطننا النصر المؤزر والتقدم والازدهار.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى، وشهر مبارك..

كل عام وفخامتكم والوطن بخير

أحمد غالب الرهوي

عضو اللجنة العامة

عضو المجلس السياسي الأعلى .