أخبار اليمن : لبوزه يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بحلول شهر رمضان المبارك

لبوزه يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بحلول شهر رمضان المباركرفع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية تهنئة لرئيس وقيادات وقواعد وانصار المؤتمر بحلول شهر رمضان المبارك ينشر (دوت الخليج) فيما يلى نصها :

الاخ الشيخ صادق بن أمين أبوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

يطيب لي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442هجرية ،أن اتقدم اليكم بأصدق التهاني والتبريكات ومن خلالكم الى جميع قيادات وقواعد وانصار المؤتمر الشعبي العام في ربوع وطننا الحبيب ، بهذه المناسبة الدينية العزيزة على قلوبنا جميعا..

سائلا المولى القدير ان يتحقق معها الانتصار الكبير لوطننا وشعبنا على العدوان الغاشم وأن يجعله شهر خير وبركة ومحبة وسلام وتآلف ..

وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام بالمزيد من النجاح والتطور الذي يخدم وطننا ويحافظ على سيادته ووحدته واستقلال قراره الوطني.

متمنياً من الله العلي القدير أن يتغمد كل شهداء الوطن برحمته ومغفرته ورضوانه، وان يشفي جرحانا والإفراج عن أسرانا، وأن يجعلنا جميعاً ممن شملتهم رحمة الله ومغفرته والعتق من النار.

اخوكم/

الدكتور قاسم لبوزة

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

