دعوة الصائم – دعاء الافطار في رمضان 2021 – 1442 بالبيت وعند قوم

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عمر شويل - جدة دعاء الافطار في رمضان للصائم عند فطوره، حيث جاء عن النبي صل الله عليه وسلم، أنه للصائمين دعوة مجابة عند فطرهم، ويجب عليكم تبيت نية صيام شهر رمضان المبارك، وكل عام وانتم بخير، وتكون محلها في القلب فقط، وبخصوص دعاء الفطار سنرفق لكم مجموعة من أفضل أدعية شهر رمضان المبارك، وكذلك دعاء النبي صل الله عليه وسلم عند الفطور للدعاء به قبل فطوركم.

دعاء الافطار رمضان 2021

جاء عن النبي صل الله عليه وسلم بخصوص دعاء الإفطار في شهر رمضان المبارك، الدعاء للإفطار المأثور عن النبي صل الله عليه وسلم، حيث قال:

“اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت”

ومن دعاء الإفطار أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام:

“ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله”.

وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعفٌ لكن بعض أهل العلم حسَّنهما.

دعاء الإفطار في رمضان ٢٠٢١

بخصوص دعاء الإفطار برمضان، نوفر لكم مجموعة أدعية رمضانية للدعاء بها، حيث للصائم دعوة لا ترد، ومن الأدعية الشهيرة أيضا، أنه يُسن للمسلم أن يقول أيضًا أن يقول في دعاء الافطار : “اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي”. رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

دعاء الافطار في رمضان 1442 عند قوم

دعاء الصائم عند الإفطار لدي قوم، أنه يقوم بترديد ما جاء عن النبي صل الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله – ﷺ – كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم:

” أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ “، رواه أحمد.

تعلمنا من النبي صل الله عليه وسلم، أن للصيام فضائل كثيرة، وأن هناك باباً في الجنة يسمى الريان، لا يدخل منه سوي الصائمون، لهذا عليكم من إكثار أدعية شهر رمضان المستجابة، وقد أرفقنا لكم دعاء الافطار رمضان ١٤٤٢.