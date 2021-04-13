منصة مدرستي، هي منصة تعليمية دشنتها وزارة التعليم السعودية في بداية العام الدراسي الجاري 1442، وذلك حتى تستمر العملية التعليمية في المملكة دون انقطاع أو إلغاء أية أجزاء من المنهج الدراسي لكافة المراحل التعليمية في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19)، حيث أنها تعد بمثابة مدرسة حقيقية يتلقى منها التلميذ جميع معارفه ومعلوماته ويتواصل مع معلمه وذلك في موعد محدد لكل صف دراسي في كافة المراحل التعليمية.

منصة مدرستي تسجيل دخول لأداء اختبارات نهاية العام 1442

وقد تم إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442 عبر تلك المنصة التعليمية، ونتيجة لاستمرار جائحة كورونا المستجد، حددت وزارة التعليم مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 لكافة الصفوف الدراسية بناء على الأمر الشريف الصادر من الملك سلمان عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وعاهل المملكة العربية السعودية والذي تضمن تقديم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المدارس والجامعات، ووفقاً لتلك المواعيد الجديدة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، فإن طلاب الصفوف من الثالث وحتى السادس الابتدائي سوف يبدأن اختبارات الفصل الدراسي الثاني في اليوم الأول من شهر رمضان لعام 1442 وهو موعد 1/9/1442، وذلك من الساعة الثالثة عصراً وحتى الخامسة عصراً، ويمكن الدخول على المنصة التعليمية مدرستي بالخطوات الآتية:-

قم بالدخول على منصة مدرستي ثم قم بإدخال الاسم في مكان اسم المستخدم.

قم بإدخال كلمة المرور ثم أضغط على تسجيل الدخول.

وقد أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن المملكة تسابق الزمن من أجل العودة حضورياً لجميع الطلبة والطالبات في كافة الصفوف الدراسية اعتباراً من العام الدراسي المقبل 1443، وأن المنصة التعليمية أصبحت رافداً هاماً من روافد العملية التعليمية في المملكة وأنه لولا وجودها لما استطاعت وزارة التعليم من استكمال العام الدراسي الجاري بل وإنهاؤه بنجاح دون توقف.