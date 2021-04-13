مواقيت الصلاة..موعد اذان الفجر والمغرب اول أيام شهر رمضان المبارك

هل علينا نسمات طيبة إلا وهى نسمات للشهر الفضيل شهر رمضان أعادة الله علينا وعلى الأمة جمعاء بالخير واليمن والبركات، شهر على الله كريم فيه يضاعف عمل الخير وفيه تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، ويقال أفعال الخير أقبل وفاعل الشر أقصد، فيه تسلسل الشياطين ومردة الجن، وفيه ليلة في ثوابها وقدرها خير من ألف شهر ألا وهى ليلة القدر، فهنيئًا لكم صام نهار رمضان وقام ليليه فقد وعده الله سبحانه وتعالى الغفران ما تقدم من ذنبه.

يهتم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها هذه الأيام بموعد أذان المغرب باعتباره الموعد الرسمي الذي يحين فيه الإفطار، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان حيث غدًا الثلاثاء الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢١ هو غرة شهر رمضان لسنة ١٤٤٢ هجرية، وهذا ما دفع الكثير من المسلمون السؤال والبحث عن موعد أذان المغرب حتى يمكنهم معرفة مواعيد إفطارهم.

موعد اذان الفجر والمغرب

حيث سيحيي اذان المغرب في أول يوم في تمام الساعة في حين يحين عند تمام الساعة ٦.٠٢١، ويحسن الامساك عند تمام الساعة ٣.٤٠ دقيقة، أما أذان الفجر سيحين في تمام الساعة ٤.٠٠، بعدد ساعات يوم يبلغ١٤ ساعة و٤١ دقيقة، سيتزايد موعد أذان المغرب من بين دقيقة إلى دقيقتان في شهر رمضان الحين في آخر يوم ٣٠ رمضان الموافق الأربعاء ١٢ مايو ٢٠٢١ في تمام الساعة ٦.٤٠، ويحسن الإمساك عن الطعام في تمام الساعة ٣:٠٥ ، أما أذان الفجر في تمام الساعة ٣:٢٥، بعدد ساعات الثوم تابع ١٥ ساعة و٣٥ دقيقة، وهذه الاخصائيات هو وفقًا التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتختلف المواعيد من دقيقة إلى ١٠ دقائق في باقي مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية حسب الموقع الجغرافي لتلك المدن والمحافظات.