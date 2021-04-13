Log In دخول اختبارات منصة مدرستي للاختبارات النهائية بالجدول ومتابعة دروس اليوم أونلاين

دخول اختبارات منصة مدرستي التي تنطلق الثلاثاء الأول من رمضان كما أعلنتها وزارة التربية والتعليم في آخر تحديث تم لها بتحديد مواعيد الاختبارات النهائية، ويقوم الطلاب بالدخول اليومي لمتابعة الدروس اليومية في جميع المراحل، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، كما تستمر الدروس والمراجعات اليومية مع استمرار الاختبارات وفق الآلية التي أقرتها الوزارة للانتهاء من العام الدراسي 1441-1442.

قرارات وزارة التعليم الجديدة حول المواعيد

مواعيد الاختبارات النهائية 1442

أعلنت وزارة التربية والتعليم المواعيد النهائية للاختبارات في شهر رمضان، وذلك بعد تقدم العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الاستفتاء على تغيير مواعيد الاختبارات والدروس اليومية في رمضان ليتم تقليص مواعيد الدروس وتأجيل الاختبارات، وبعد القرارات الملكية الأخيرة قامت وزارة التعليم بتحديد المواعيد الجديدة والنهائية لطلاب المراحل التعليمية للاستعداد لأداء الاختبارات في الشهر الكريم، وكانت المواعيد الجديدة كالتالي:

يتم تقليص مواعيد الدراسة بالفصل الافتراضي على منصة مدرستي لثلاثة ساعات يوميا فقط.

يتم عمل الاختبارات حسب الجدول المخصص لها ابتداء من الساعة 12:30 ظهرا.

تستمر الدروس والمراجعات اليومية ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرا.

يكون أيام دوام طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية أربعة ساعات يوميا واستمرار أداء الاختبارات مع تلقي الدروس.

جدول توزيع الحصص اليومية لدخول اختبارات منصة مدرستي

وقام السيد وزير التعليم بتوجيه المعلمين إلى إنهاء الفصول اليومية للأنشطة اللاصفية ليتم الاستعداد لبداية اختبارات المراحل الدراسة في المرحلة الابتدائية بالأول من رمضان وكذلك مراجعة الدروس في الفصول اليومية عبر منصة مدرستي، ويستمر احتساب الحصور والغياب والتواصل بين المعلم والطالب لتحضير العديد من نماذج الاختبارات.