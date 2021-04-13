فيديو.. شرطة مينيابوليس : قتل المواطن الأسود لم يكن مقصودا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شرطة مينيابوليس الأمريكية، مساء اليوم الأحد، أن إطلاق أحد ضباط الشرطة النار على شاب من أصول إفريقية تم عن طريق الخطأ، حيث سحب الضابط مسدسه واستخدمه ضد الشاب المذكور، عوضا عن السلاح الصاعق.





وأظهرت لقطات عرضها تيم انون قائد شرطة بروكلين فى مؤتمر صحفى، عراكا بين الضحية دونت رايت وضابط الشرطة، حيث عاد رايت إلى السيارة وسمع صوت الضابط وهو يصرخ فيه "صاعق، صاعق". وقال جانون: "يبدو لى من خلال ما شاهدته ورد فعل الضباط أن هذا كان إطلاق نار غير مقصود أدى إلى مقتل رايت المأساوى".

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