نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ وباريس النهائي أبرز الغيابات اليوم ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشكيل بايرن ميونخ وباريس في مباراة اليوم ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأكثر متابعة حول العالم لما ينتظر دورتها الكثير من عشاق كرة القدم ليس فقط في مدن أوروبا ولكن في العالم أجمع، لا شك أن فريق بايرن ميونخ أحد أهم الأندية الألمانية والفريق الفرنسي باريس يتمتعان بشعبية كبيرة جداً لما يُقدماه من لعب رائع وفن في الأداء الكروي، لذا نتناول اليوم التشكيل النهائي أبرز الغيابات لكلا الفريقين.

تشكيل بايرن ميونخ وباريس في مباراة اليوم

أعلن المدير الفني فليك عن التشكيل النهائي للفريق الألماني بايرن ميونخ الذي يضم حارس المرمى الألماني نوير و خط الدفاع الرباعي المميز الكندي ديفيز والفرنسي نيانزا والأسباني مارتينيز و الفرنسي بافارد، أما خط الوسط فيضم الخماسي الألماني ساني، كيميتش، موسيالا ، مولر و ألابا، أما خط الهجوم فيضم الألماني موتينغ.

كما أعلن المدير الفني الفرنسي بعد تحقيق إنتصار على نظيره الألماني في المباراة الماضية عن التشكيل النهائي لفريقه الفرنسي أمام بايرن ميونخ، على أن تضم قائمة لاعبيه حارس المرمى الأسباني نافاس و خط الدفاع الرباعي المتألق البرازيلي دانيلو و الإيطالي فلورينزي والفرنسيين ديالو وكيمبيمبي، أما خط الوسط فيضم الرباعي اللاعب الفرنسي جاي والأرحنتينيان دي ماريا باريديس والإيطالي فيراتي، أما خط الهجوم يضم المتألق دائماً البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي جنود فريق باريس سان جيرمان الفريق الفرنسي العظيم.

أبرز غيابات بايرن ميونخ أمام باريس

ينتظر ملعب حديقة الأمراء بارك دي برانس بالعاصمة الفرنسية باريس أحد أهم لقاءات بطولة دوري أبطال أوروبا بين الألماني بايرن ميونخ و الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساءاً، وقد أعلن المدير الفني الألماني هانز فليك أن فريقه بايرن ميونخ يعاني عدة غيابات في مباراة اليوم منها اللاعب الهولندي أفضل لاعبي العالم روبرت ليفاندوفسكي الذي تعرض للإصابة في معسكر منتخب بولندا، وبسبب الظروف الصحية السيئة المنتشرة يغيب كذلك الجناح الدولي الألماني سيرجي جنابري عن المباراة.

أبرز غيابات باريس أمام بايرن ميونخ

يسعى فريق بايرن ميونخ الألماني إلى تعويض الهزيمة الهائلة التي تعرض لها أمام نظيره الفرنسي وقد إنتهت المباراة بنتيجة صادمة على ملعب الألماني 3 – 2 لصالح الفرنسي منذ فترة وذلك ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، وقد كشف الأنباء عن غياب الثلاثي الفرنسي كورزاوا و الأرجنتيني إيكاردي، والبرتغالي ماركينيوس لاعبي باريس سان جيرمان المتألقين والذي سيخسرهم الفريق بكل تأكيد.