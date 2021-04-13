الآن بنك الراجحي صرف المكرمة الملكية عبر برنامج الضمان الاجتماعي 1442 في رمضان، يعتبر ضمن المواضيع الهامة التي تشغل بال الكثير من المواطنين السعوديين خلال هذه الفترة، ومع حلول أيام شهر رمضان المبارك كي يتمكنوا من معرفة مواعيد صرف المكرمة الملكية، ولكي يتعرفون عن أهم ما يتعلق بصرف هذه المكرمة التي سيتم منحها للمواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات، كما أن هذه المكرمة يتم أعطاؤها للمواطنين كل عام في شهر رمضان المبارك، بأوامر من ملك الحرمين الشريفين.

بنك الراجحي صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1442 في رمضان

يتابع الكثير من المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، الموعد المحدد لإعلان ميعاد صرف المكرمة الملكية بشهر رمضان المبارك التي سيتم صرفها للمستحقين من خلال برنامج الضمان الاجتماعي، كما أن العديد من المواطنين السعوديين يستحقون تلك المكرمة لكي يتمكنوا من سد احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

ومن الجدير بالذكر أن تلك المكرمة مقدمة بأوامر من خادم الحرمين الشريفين حيث أنها عبارة عن مساعدة مالية لكافة الأسر محدودي الدخل خلال شهر رمضان وتقدر بمبلغ ١٠٠٠ ريال سعودي لذوي المعاشات الضمانية، كذلك يأخذ التابع له على ٥٠٠ ريال سعودي مقدم من المملكة.

في حين أن قيمة المكرمة الملكية في رمضان الماضي وصلت مليار وستمائة مليون ريال سعودي ومن الواضح أنه ربما تزداد هذه المكرمة الملكية في شهر رمضان العظيم هذا العام الحالي ١٤٤٢.

الموعد الخاص بصرف مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي 1442

ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين الإعلان عن موعد صرف المكرمة الملكية والتي توازي المنحة القطرية من خلال برنامج الضمان الاجتماعي، في حين أنه لم يحدد موعد صرف هذه المكرمة 1442 ومن المتوقع أنه سيتم صرفها بجانب معاش الضمان الاجتماعي لشهر أبريل الحالي ٢٠٢١، كما سيتم العمل على إيداع هذا المعاش مع بدء شهر رمضان الكريم ١٤٤٢ أو ربما في منتصف الشهر.

ويتم الإعلان عن ذلك من خلال الأوامر الملكية التي سيتم الإعلان عنها، فمن المعروف أن خادم الحرمين الشريفين يقدم هذه المساعدة المالية في شهر رمضان من كل عام، وذلك ليساعد الأسر التي تمتلك دخل محدود ويمكنهم من قضاء حاجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم، مما يجعل الكثير من المواطنين السعوديين يتابعون تهم الأخبار حول تحديد موعد صرف هذه المكرمة الملكية.

وبذلك نتمنى أن نكون قد أوضحنا لحضراتكم كل ما يشغل بالكم حول ميعاد صرف المكرمة الملكية وأهم ما يتعلق بها وصفها عبر برنامج الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.