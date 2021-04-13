نظام نور بدء اختبارات الطلاب في المملكة والدروس الإلكترونية عبر منصة مدرستي التعليمية

نظام نور هو منصة إلكترونية معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وأصبحت هذه،المنصة بديلا عن المدارس والفصول حيث تساعد الطلاب وأولياء أمورهم في الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها المدرسة، وتوفر للطلاب كافة آت التي يحتاجون إلى معرفتها وذلك من المنزل دون الذهاب إلى المدرسة،وأطلقت الوزارة هذه المنصة العام الماضي فى الآونة التي اجتاحت فيها كورونا المملكة العربية السعودية، وتم إغلاق المدارس وحلت بديلا عنها المنصات التعليمية، ومن أهم تلك المنصات هو منصة نظام نور التعليمي.

كيفية الدخول إلى نظام نور

للتسجيل عبر ال تلك الخاص بنظام نور التعليمي الذي أطلقت وزارة التعليم بالمملكة، كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية فقط:

الدخول على رابط نظام نورهنا، ومن ثم قم بتسجيل الدخول.

اكتب اسمك ورقم هويتك الوطنية في الخانة المحددة لذلك.

أدخل جميع البيانات المطلوبة منك، وتأكد من إدخالها بشكل صحيح.

اضغط على أيقونة تسجيل.

ومنها سوف يفتح لك الموقع لتجد أمامك كافة الاختيارات والخدمات التي تريد الحصول عليها.

أدخل صلة القرابة.

أدخل بيانات التسجيل بالكامل.

ومن ثم اضغط على أيقونة تسجيل طالب مستجد.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن اجراء الاختبارات من خلال منصة مدرستي ونظام نور التعليمي واجراء الدورس الأونلاين من خلال الموقع الرسمي لمدرستي هنا في أول أيام شهر رمضان الكريم حيث يبحث الان العديد من الطلبة والطالبات في كل مكان في أنحاء المملكة العربية السعودية عن بدء تسجيل الدخول إلى المنصة التعليمية لإجراء الإختبارات الدراسية المتاحة من قبل وزارة التربية والتعليم وأيضاً التوجه إلى المنصة التعليمية الموضحة أعلى المقالة للدراسة في المراحل الدراسية المختلفة لمدة 4 ساعات بإستثناء المرحلة الابتدائية تكون ثلاث ساعات.