اليوم تسليم المكرمة الملكية بنك الراجحي 1442 “معاش الضمان الاجتماعي”، تقوم المملكة العربية السعودية كل شهر بتحديد ميعاد المكرمة الملكية، ومعاش الضمان الاجتماعي، وذلك حسب التقويم السعودي وتقويم مرتبات الضمان الاجتماعي لعام 1442هـ، ويتم سحب المكرمة الملكية من فترة لأخرى، ويتم تحديدها من قبل ولي العهد السعودي، وذلك للمستفيدين من مرتبات الضمان الاجتماعي، وأيضًا من لهم نصيب في الزكاة، وذلك بقدر معين بين أقصى وأدني، وفي هذا المقال يمكنك معرفة الشروط والواجبات للتسجيل الإلكتروني، وميعاد صرف المكرمة الملكية في شهر رمضان المبارك.

شروط المكرمة الملكية والضمان الاجتماعي

الحصول على المكرمة الملكية يجب أن يتوافر بعض الشروط ومنها:

يجب أن يكون المستفيد حاصل على الجنسية السعودية، أو إحدى أبواه سعوديين.

مرتبه الشهري لا يزيد عن 2600 ريال للفرد الواحد، وإذا كانت أسرة فلا يزيد مرتبها عن 3000 ريال.

يجب أن يقيم في المملكة لمدة تصل إلى أكثر من ثلاثة شهور.

لا يكون المستفيد من أرباب هيئه الرعاية الاجتماعية.

تكون ضوابط المكرمة الملكية مثل شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي، لا يتم صرفها إلا لفئة معينة، وهي المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي.

أولًا، يتم الانتقال إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

نختار خانة “الخدمات الإلكترونية”.

وبعدها نختار خانة “وزارة التنمية الاجتماعية”.

يتم كتابة رقم الهوية الوطنية للمستفيد.

ثم يتم كتابة كلمة المرور، وبعدها يتم تسجيل دخول.

كما يتوفر التواصل مباشرةً برقم الوزارة الرئيسي وهو 19911.

تسجيل الدخول للضمان الاجتماعيموعد صرف المكرمة الملكية و معاش الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن ميعاد صرف مرتبات الضمان الاجتماعي والمكرمة الملكية، وتبدأ في يوم 13 أبريل لعام 2021، في جميع حسابات المستفيدين البنكية، ويجب أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية عند الصرف.

وذلك الصرف حتى يتم التخفيف عن المواطنين أعباء ونفقات شهر رمضان الكريم، ويكون بحد أقصى 3000 ريال سعودي للأسرة، و1000 ريال للفرد الواحد، ويتم صرف 500 ريال لأي تابع له، والأسرة التي تكون متكونة من فردين فقط يتم صرف لها 2000 ريال.

للفرد الواحد: 1000 ريال شهريًا.

للفردين: 1284 ريال شهريًا.

3 أفراد: 1852 ريال شهريًا.

4 أفراد: 1852 ريال شهريًا.

5 أفراد: 2136 ريال شهريًا.

6 أفراد: 2420 ريال شهريًا.

7 أفراد: 2704 ريال شهريًا.

8 أفراد: 2988 ريال شهريًا.

9 أفراد: 3272 ريال شهريًا.

ثم يتم احتساب الأعداد بحد أقصى 15 فرد.

رب الأسرة: 1000 ريال.

التابعين: 500 ريال.

الأسرة التي عددها فرد واحد: 1000 ريال

الأسرة التي عددها فردين: 2000 ريال بحد أقصى.

الأسرة التي عددها 3 أفراد: 3000 ريال بحد أقصى.

ألية صرف مرتبات المكرمة الملكية والضمان الاجتماعيألية صرف المكرمة الملكية