كورونا يفتك بـ المكسيك ..1.627 إصابة جديدة و364 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز" للأنباء، أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بارتفاع حصيلة الإصابات فى البلاد إلى مليونين و281 ألفًا و840 حالة، كما بغ إجمالى الوفيات 209 آلاف و702.

وأكدت "الوزارة" أن العدد الفعلى لحلات الوفاة جراء وباء "كوفيد 19"، قد يفوق المُعلَن عنه بنسبة 60% على الأقل.