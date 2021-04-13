جوتيريش يدعو لـ فرض ضريبة على مليارديرات العالم لـ الخلاص من كورونا

جدة - نرمين السيد - دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تتضمن ضريبة على الثروة، للمساعدة فى تمويل التعافى من جائحة كورونا على مستوى العالم.





ووفقًا لـ وكالة "أسوشيتد برس"، قال جوتيريش: "أحدث التقارير تشير إلى أن هناك زيادة قدرها 5 تريليونات دولار فى ثروة أغنى الأغنياء فى العالم خلال العام الماضى بسبب الوباء.. على الحكومات النظر فى فرض ضريبة تضامن أو ثروة على أولئك الذين استفادوا خلال الوباء، للحد من التفاوت الشديد". وأكد أن الجائحة أسفرت عن أكثر من 3 ملايين حالة وفاة، وزيادة الإصابات بوباء "كوفيد 19"، وأسوأ ركود منذ 90 عاما، وفقدان ما يعادل من 255 مليون وظيفة بدوام كامل، كما سقط ما يقرب من 120 مليون شخص فى براثن الفقر المدقع. جدير بالذكر، أن المدير التنفيذى لـ برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلى، وجه نداءً فى أكتوبر الماضى لأكثر من 2000 ملياردير فى العالم لفتح حساباتهم المصرفية.

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