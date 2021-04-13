كورونا فى البرازيل .. 35.785 إصابة جديدة و1.480 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت بيانات وزارة الصحة البرازيلية إن حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد 19" بلغت أكثر من 13.5 مليون حالة، كما وصل إجمالى الوفيات إلى 354 ألفًا و617.

يشار إلى أن البرازيل تأتى فى المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.