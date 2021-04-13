جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت بيانات وزارة الصحة البرازيلية إن حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد 19" بلغت أكثر من 13.5 مليون حالة، كما وصل إجمالى الوفيات إلى 354 ألفًا و617.
يشار إلى أن البرازيل تأتى فى المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا فى البرازيل .. 35.785 إصابة جديدة و1.480 حالة وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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