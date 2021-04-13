الشرطة الأمريكية تطلق الرصاص على محتجين بسبب قتلها رجلا أسود

جدة - نرمين السيد - فرقت الشرطة الأمريكية المتظاهرين بالقرب من قسم شرطة مركز بروكلين، بإطلاق الرصاص المطاطى، والغاز المسيل للدموع، على خلفية مقتل دونت رايت، وهو شاب أسود يبلغ من العمر 20 عاما على يد الشرطة.





ووفقًا لـ وكالة الأنباء الفرنسية، أطلق ضابط شرطة فى إحدى ضواحى مينيابوليس، النار على شاب أسود ليرديه قتيلا أثناء توقف مرورى، بسبب ما قالت والدته إنها معطرات جو تتدلى من مرآته الخلفية، وبعدها تم فرض حظر للتجول. وقالت وكالت "رويترز"، إن إطلاق النار والاضطرابات اللاحقة فى مركز بروكلين، بولاية مينيسوتا الأمريكية، جاء قبل ساعات من استئناف محاكمة ديريك شوفين، ضابط شرطة مينيابوليس السابق المتهم بقتل جورج فلويد.

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