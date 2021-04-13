مسؤول استخباراتى أمريكى: عبوة ناسفة وراء تفجير مفاعل نطنز الإيرانى

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول بالاستخبارات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الانفجار الذى شهده مفاعل نطنز النووى فى إيران، كان باستخدام عبوة ناسفة، تم تهريبها داخل المنشأة ثم تفجيرها عن بعد.





ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قال المسؤول الاستخباراتى، أن أضرارا جسيمة لحقت بأنظمة الكهرباء الأساسية والاحتياطية فى مفاعل نطنز جراء الانفجار. وكانت إيران قد أعلنت أمس الاثنين وقوع أضرار طفيفة جراء انفجار منشأة نطنز النووية الواقعة وسط البلاد، فيما قالت القناة "13 الإسرائيلية" إن الموساد وراء الحادث الذى وقع ليل السبت.

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