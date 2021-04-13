بايدن لـ المسلمين حول العالم : رمضان كريم

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم" قال بايدن فى بيان: "نوجه أنا وجيل "السيدة الأمريكية الأولى" أحر تحياتنا وأطيب تمنياتنا إلى الجاليات المسلمة فى الولايات المتحدة وحول العالم .. رمضان كريم".
وأضاف بايدن: "نظرا لأن عديدا من إخواننا الأمريكيين يبدؤون الصيام، فإننا نتذكر مدى صعوبة هذا العام فى ظل وباء كورونا، حيث لا يمكن للأصدقاء والأحباء أن يجتمعوا معا للاحتفال، وستفتقد كثير من العائلات أحباءها أثناء وجبات الإفطار".
وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، عبر فى وقت سابق، فى تغريدة له بموقع "تويتر"، عن تمنيه للمسلمين فى بلاده وحول العالم بأن يكون شهر رمضان المبارك شهرا ينعم بالفرح والسلام والازدهار، وأضاف بلينكن: "رمضان مبارك".
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