منصة درسك الإلكترونية darsak.gov.jo أداء التقييم الإلكتروني الأول 13 أبريل 2021

منصة درسك الإلكترونية التي يقوم اللاب ابتداء من الصف الثاني وحتى الصف العاشر بأداء اليوم في جميع محافظات المملكة لتقييم أداء الطالب وما قام بتلقيه من منصة التعليم الإلكتروني عن بعد طوال الفصل الدراسي الثاني، نقوم بعرض جدول الاختبارات التقييمية اليوم ومواعيد أداء هذا الاختبار التقييمي، وكيفية دخول الاختبار والإجراءات المطلوبة من الطالب عندما تواجهة مشاكل. المنصات التعليمية الأردنية منصة درسك الإلكتروني للتعليم عن بعد منصة درسك الإلكتروني للتعليم عن بعد هي المنصة الإلكترونية التي قامت وزارة التربية والتعليم في الأردن بإنشائها بعد انتشار جائحة كرونا في العام الدراسي الماضي 2020 وقامت بإدراج جميع الطلاب فيها بالتسجيل الإلكتروني في الفصول الافتراضية على الهواء مباشرة أون لاين وأيضا الفيديوهات التي يتم تسجيلها لشرح المواد الدراسية، وتقوم وزارة التعليم بعمل اختبار تقييمي في الفصل الدراسي الأول وأيضا الفصل الدراسي الثاني، يتم من خلال هذا الاختبار تقييم أداء الطالب في منتصف الفصل الدراسي. شروط دخول الاختبار التقييمي لابد التأكد من الرقم الوطني للطالب أو الرقم التعريفي وكلمة السر.

يتم إحضار رقم “اوبن ايميس” للطلاب غير الأردنيين.

في حال نسيان رقم الاوبن ايميس يبدأ الطالب بالاستعلام، موجود الأيقونة أقصى شمال الصفحة، يقوم بمليء البيانات ثم يبدا البحث.

لابد التأكد من جدول الاختبار ومعرفة المادة المقبل عليها.

في حال وقوع شبكة الإنترنيت لا تقم بإغلاق الصفحة وسيتم استمرار الاختبار بعد عودة الشبكة من جديد.

عند الفشل في إرسال نتائج الاختبار يمكن دخول الاختبار من جديد بعد 15 دقيقة.

شكل الاختبار هو الاختيار من متعدد وتكون فترة الاختبار 30 دقيقة.

من المفضل استخدام متصفح كروم.

يجب التأكد من حفظ الاختبار قبل أن يتم الإرسال.

لا ينصح للطالب بالدخول من الموبايل.

لا تقم بمشاركة معلوماتك مع الغير.

لابد من حفظ الاختبار قبل الخروج. تسجيل دخول منصة درسك يقوم الطالب بالتسجيل في رابط الموقع الرسمي. يتم كتابة الرقم المدني للطالب. يتم كتابة الرقم التعريفي لغير الأردنيين. يتم كتابة تاريخ الميلاد كاملا. يبدأ تسجيل الدخول. في حال نسيان الرقم المدني يمكن الدخول عبر تلك المنصة. شروط دخول الاختبار التقييميتسجيل دخول منصة درسك ويكون وقت الاختبار من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء وذلك حسب الجدول الموضوع للطلاب. المنصات التعليمية الأردنية الوسوم

منصة درسك الإلكترونية التي يقوم اللاب ابتداء من الصف الثاني وحتى الصف العاشر بأداء اليوم في جميع محافظات المملكة لتقييم أداء الطالب وما قام بتلقيه من منصة التعليم الإلكتروني عن بعد طوال الفصل الدراسي الثاني، نقوم بعرض جدول الاختبارات التقييمية اليوم ومواعيد أداء هذا الاختبار التقييمي، وكيفية دخول الاختبار والإجراءات المطلوبة من الطالب عندما تواجهة مشاكل. المنصات التعليمية الأردنية منصة درسك الإلكتروني للتعليم عن بعد منصة درسك الإلكتروني للتعليم عن بعد هي المنصة الإلكترونية التي قامت وزارة التربية والتعليم في الأردن بإنشائها بعد انتشار جائحة كرونا في العام الدراسي الماضي 2020 وقامت بإدراج جميع الطلاب فيها بالتسجيل الإلكتروني في الفصول الافتراضية على الهواء مباشرة أون لاين وأيضا الفيديوهات التي يتم تسجيلها لشرح المواد الدراسية، وتقوم وزارة التعليم بعمل اختبار تقييمي في الفصل الدراسي الأول وأيضا الفصل الدراسي الثاني، يتم من خلال هذا الاختبار تقييم أداء الطالب في منتصف الفصل الدراسي. شروط دخول الاختبار التقييمي لابد التأكد من الرقم الوطني للطالب أو الرقم التعريفي وكلمة السر.

يتم إحضار رقم “اوبن ايميس” للطلاب غير الأردنيين.

في حال نسيان رقم الاوبن ايميس يبدأ الطالب بالاستعلام، موجود الأيقونة أقصى شمال الصفحة، يقوم بمليء البيانات ثم يبدا البحث.

لابد التأكد من جدول الاختبار ومعرفة المادة المقبل عليها.

في حال وقوع شبكة الإنترنيت لا تقم بإغلاق الصفحة وسيتم استمرار الاختبار بعد عودة الشبكة من جديد.

عند الفشل في إرسال نتائج الاختبار يمكن دخول الاختبار من جديد بعد 15 دقيقة.

شكل الاختبار هو الاختيار من متعدد وتكون فترة الاختبار 30 دقيقة.

من المفضل استخدام متصفح كروم.

يجب التأكد من حفظ الاختبار قبل أن يتم الإرسال.

لا ينصح للطالب بالدخول من الموبايل.

لا تقم بمشاركة معلوماتك مع الغير.

لابد من حفظ الاختبار قبل الخروج. تسجيل دخول منصة درسك يقوم الطالب بالتسجيل في رابط الموقع الرسمي. يتم كتابة الرقم المدني للطالب. يتم كتابة الرقم التعريفي لغير الأردنيين. يتم كتابة تاريخ الميلاد كاملا. يبدأ تسجيل الدخول. في حال نسيان الرقم المدني يمكن الدخول عبر تلك المنصة. شروط دخول الاختبار التقييميتسجيل دخول منصة درسك ويكون وقت الاختبار من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء وذلك حسب الجدول الموضوع للطلاب. المنصات التعليمية الأردنية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة درسك الإلكترونية darsak.gov.jo أداء التقييم الإلكتروني الأول 13 أبريل 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.