الاستعلام عن الدعم المُخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي عبر hrsd.gov.sa لعام 1442هـ ، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد ايداع الدعم المُخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي لهذا العام 1442 هـ من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية بالوزارة، يشمل الضمان الاجتماعي الأسر الأشد احتياجًا وصاحبة الدخل المتوسط لمساعدة هذه الأسر في الظروف المعيشية الصعبة و لتلبية احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى يعيشوا حياة كريمة.

تم إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية في 1382هـ وفقًا للمرسوم الملكي 18 و 19 وتتولى تنفيذه مصلحة الضمان الاجتماعي بالمملكة في 1382 / 1383هـ وذلك لمساعدة الفئات المحتاجة وأصحاب الدخل المحدود ورعايتهم المستمرة ضد الحاجة وتوفير حياة معيشية كريمة بعيدة عن الذل والإهانة، حيث يتم تقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمواطنين من خلال 94 مكتبًا موزعة داخل المملكة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442هـ

يُعد راتب الضمان الاجتماعي أحد أهم الموضوعات التي تهم فئة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بتوفير العديد من الخدمات الأسر الأشد احتياجًا مثل المساعدة المقطوعة وراتب الضمان الاجتماعي، وحسب نظام الضمان الاجتماعي الذي يكون بين اليوم العاشر حتى اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، حيث ينتظر المستفيدون موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر رمضان الكريم 1442هـ وطريقة الاستعلام عن مبلغ المعاش المستحق، حيث تستقبل حسابات المستفيدين مبلغ الضمان الاجتماعي فور إيداعه داخل البنوك السعودية.

فقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442هـ على أن يكون ايداع الدعم المُخصص للمستفيدين اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر رمضان 1442هـ 13 إبريل 2021هـ ويستمر الإيداع حتى نهاية يوم الثلاثاء مع اختلاف وقت الإيداع من بنك لآخر، ويشمل الصرف أيضًا المكرمة الملكية التى أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن آل سعود خلال شهر رمضان المبارك للمسجلين بالضمان الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن الدعم المُخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي عبر hrsd.gov.sa لعام 1442هـ

يُمكنك الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي 1442هـ من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني hrsd.gov.sa الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كتابة اسم المُستفيد ورمز التحقق.

الدخول على أيقونة الإستعلام عن الضمان الاجتماعي.

ومن الممكن الاستعلام أيضًا من خلال الاتصال على الرقم التالي 8001222777 الخاص بالوزارة.

العاجزون عن العمل.

اليتامى، والمرأة التي ليس لديها عائل.

مَن بلغ سن الشيخوخة.

الأسرة غير المعولة.

المرأة التى لم تحمل الجنسية السعودية ومتزوجة من مواطن سعودي ولديها أبناء سعوديين.

الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة.

أبناء الأرملة والمطلقة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي.

السيدة غير السعودية ولكنها متزوجة من رجل سعودي.

الفئات المستفيدة من راتب الضمان الاجتماعي

حيث يتم حساب راتب الضمان الاجتماعي حسب عدد الأسرة، فالأسرة التي لديها فرد واحد يُصرف لها ألف ريال سعودي والمكونة من فردين يُصرف لها 1285 ريال سعودي، والأسرة المكونة من ثلاثة أفراد يُصرف لها 1570 ريال سعودي، والأسرة المكونة من أربعة أفراد يُصرف لها 1855 ريال سعودي، والمكونة من خمسة أفراد 2140 ريال سعودي، والمكونة من ستة أفراد 2420 ريال سعودي.

وقد ألزمت وزارة الموارد البشرية مستفيدي الضمان الاجتماعي بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم برقم الهوية حتى يتم الحصول على راتب الضمان الاجتماعي بالمملكة، موضحة أنه في حالة عدم تحديث البيانات سيتم تعليق راتب الضمان الاجتماعي الخاص بهم حتى اشعار آخر.