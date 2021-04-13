من دون انتخابات.. كيف احتفظ رئيس ريال مدريد بمنصبه حتى 2025؟

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن رجل الأعمال فلورنتينو بيريز (74 عاما)، سيبقى في سدة الرئاسة لولاية سادسة حتى عام 2025، حيث كان "المرشح الأوحد" لهذا المنصب.

وأفاد النادي في بيان نشره ليل الاثنين: "تم التصديق على ترشيح واحد فقط من قبل اللجنة الانتخابية بموجب المادة 40 من النظام الأساسي الساري للنادي، وأعلن فلورنتينو بيريز رودريغيز رئيسا".

واجتمعت اللجنة الانتخابية للنادي المدريدي الثلاثاء بعد انقضاء مهلة الاثنين، المحددة من أجل إقفال باب تقديم طلبات الترشحيات لرئاسة ريال.

وتم انتخاب اللائحة التي يترأسها بيريز لتنتهي عملية الانتخاب بعد أقل من ربع ساعة على بدايتها، حسبما قال بيان النادي.

وهي الولاية الرابعة تواليا لبيريز، والسادسة بعد أن ترأس النادي في فترة سابقة.

ويراهن بيريز في ترشحه على إنهاء أعمال الترميم في ملعب "سانتياغو برنابيو"، وإدارة الشؤون المالية للنادي في ظل جائحة فيروس كورونا، والتعاقد إما مع مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي أو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني إرلينغ هالاند.

وأعيد انتخاب رجل الأعمال والمهندس والسياسي السابق بيريز رئيسا للنادي في عام 2009، بعد ولاية أولى خلال حقبة ضمت كوكبة من النجوم "غالاكتيكوس" بين 2000 و2006.

وأعيد انتخابه بالتزكية مرة ثانية في عام 2013، وثالثة في يونيو 2017.

وفي الإجمالي، تجاوز بيريز رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه إس سي" للهندسة المدنية، حاجز 18 عاما له في سدة رئاسة النادي الملكي.