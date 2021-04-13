مقتل 10 عناصر من الجيش الأفغانى فى هجوم لـ طالبان

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر أفغانية، وفقا لقناة "طلوع" إنه تم شن الهجوم على موقع أمنى فى إحدى القرى بمقاطعة "شيمتال" فى الإقليم، مشيرة إلى أن مسلحى الحركة اتخذوا 5 آخرين من أفراد الجيش كرهائن.
من جانبها، أعلنت حركة طالبان الأفغانية مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
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