الصين تعلن اكتشاف بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان اليوم - إنه تم اكتشاف 11 طائرا بريا مصابا بإنفلونزا الطيور فى حديقة متنزه، بمدينة "شنيانج" عاصمة مقاطعة لياونينج، والتى تعد موطنا لـ 291 طائرا.

وقامت السلطات المحلية على الفور بتفعيل آلية مواجهة الطوارئ بما فيها إعدام 280 طائرا وتعقيم المناطق المحيطة.