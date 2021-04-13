مجموعة السبع تدعو روسيا إلى وقف استفزازاتها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال وزراء الدول السبع فى بيان مشترك، اليوم الإثنين: "ندعو روسيا الى وضع حد لاستفزازاتها والعمل فورًا على نزع فتيل تصعيد التوترات، انسجامًا مع التزاماتها الدولية".

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