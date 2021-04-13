وزير خارجية إيطاليا فى واشنطن لإعادة التمثيل الدبلوماسى

وتأتى الزيارة الإيطالية فى مسعى للاستئناف التدريجى العمل الدبلوماسى "الحضورى" على الرغم من الجائحة، جيث يلتقى بين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيره الإيطالى لويجي دى مايو في واشنطنـ وفى إطار الاحتفال بـ160 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيطاليا.
وفى تصريحات للصحفيين، قال بلينكن إن البحث سيتناول ملفات أفغانستان وأوكرانيا وليبيا، حيث تعد إيطاليا لاعبًا أساسيًا، كما مكافحة فيروس كورونا والتغير المناخى.
وقال بلينكن: "إنها مناسبة للاحتفال بهذه الذكرى السنوية، وخصوصًا لإعادة تأكيد التزامنا العمل معًا"، وتابع أن "الديموقراطية وحقوق الإنسان هما قضيتان إضافيتان توحداننا منذ سنوات عدة، صوت إيطاليا سيبقى حاسماً فى هاتين القضيتين أيضاً".
ومن المقرر أن يلتقى دى مايو فى واشنطن بالمستشار الطبى للبيت الأبيض أنتونى فاوتشى، ورئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، والاثنان يتحدران من أصول إيطالية. كما يشارك دى مايو فى تكريم سيقام في مبنى الكابيتول لشرطى قتل فى اعتداء وقع مطلع أبريل الجارى.
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