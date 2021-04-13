مواقيت الصلاة في الرياض 1442 موعد أذان المغرب وكامل امساكية رمضان الرياض 2021

مواقيت الصلاة في الرياض وفي جميع مدن المملكة العربية السعودية محل بحث كبير وبخاصة في شهر رمضان المبارك، حيث اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 هو أول أيام شهر رمضان 1442 – 2021م، ويبدأ المقيمين بمدينة الرياض في البحث عن موعد الصلوات الخمس، لذلك نقدم لكم بموقع ثقفني المواعيد وإمساكية شهر رمضان 1442 المبارك، لتحديد كافة المواعيد خلال اليوم.

مواقيت الصلاة في الرياض

فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهو شهر ينتظره المسلمين لما به من عبادات خصت هذا الشهر وهي فرض الصيام الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، كما خص بصلاة التراويح وهي صلاة مخصصة لا تصلى إلا في هذا الشهر، ومع أول أيام شهر رمضان المبارك اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 فإن مواقيت الصلاة في الرياض هي:

صلاة الفجر: في الساعة 4:13 صباحاً

صلاة الظهر: الساعة 11:54 صباحاً

صلاة العصر: الساعة 03:23 مساءً

صلاة المغرب: في الساعة 06:15 مساءً

صلاة العشاء: 07:45 مساءً

امساكية رمضان 1442 في الرياض

من خلال البحث عن إمساكية رمضان نقدم لكم كامل امساكية شهر رمضان 2021- 1442 ، والتي تتضمن التاريخ الميلادي والهجري بالأيام، وبها مواقيت الصلاة في الرياض كامل الشهر الكريم.

أفضل الأعمال في شهر رمضان

في شهر رمضان يتقرب العبد إلى الله عز وجل بالكثير من العبادات والأعمال الصالحة، والتي تبدأ بالامتثال لأوامر الله عز وجل وصيام كامل الشهر الكريم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، حيث قال الله عز وجل في كتابه الكريم:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

ولكن أباح الله عز وجل الإفطار في نهار رمضان للمريض والمسافر بشروط معينة، وشرع في ذلك الفدية، والمرأة الحائط تفطر أيام الدورة الشهرية ولكن عليها صيام تلك الأيام التي فاتتها في رمضان، ويفضل إلا تؤخر هذه الأيام لشهر رمضان المقبل.

ومن أفضل أعمال شهر رمضان الكريم

الصلاة والتي تُعد تقرب العبد لله وهو صائم، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، خص هذا الشهر بصلاة التراويح.

قراءة القرآن الكريم، من العبادات التي يزداد الاهتمام بها في رمضان، حيث الإكثار من قراءة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام

الزكاة، وهي الركن من أركان الإسلام الخمسة، والمسلم يخرج زكاته في رمضان لمضاعفة الجر والثواب.

قدمنا لكم مواقيت الصلاة في الرياض 1442- 2021 وبيان لكامل امساكية شهر رمضان المبارك بمدينة الرياض، وندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.